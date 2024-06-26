Політична легенда Німеччини виявився злочинцем: у чому звинувачують  батька-засновника ФРН

Професор Університету Бонна, доктор історичних наук Ульріх Шлі впевнений, що німецький політик Людвіґ Ерхард незаконно очолював консервативну партію "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) у 1966-1967 роках, оскільки на той час не був її членом і підробив партійний квиток.

Про це пише Bild.

Ерхарда вважають одним із засновників сучасної Німеччини разом з першим канцлером ФРН Конрадом Аденауером. У народі цих політиків від ХДС називали "товстун" і "старий".

Ерхард свого часу був міністром економіки, віцеканцлером, а згодом і другим канцлером ФРН. Його вважають батьком повоєнного "німецького економічного дива", що поєднав лібералізм в економіці з принципами соціальної держави. До сьогоднішнього дня політик залишається однією з легенд ХДС і німецької політики.

Проте професор Шлі заявив, що в розпал своєї політичної кар'єри Ерхард взагалі не був членом ХДС, а партійний квиток підробив. Він пішов у відставку з посади канцлера 1966 року. Відтоді і до своєї смерті 1977 року він був депутатом Бундестагу та лідером партії ХДС.

Але партквиток Ерхарду видали лише 1968 року. В цьому документі зазначено, що політик вступив до партії 1949 року. Однак Шлі стверджує, що це фальсифікація.

Історик зазначив, що в Німеччині член будь-якої партії повинен регулярно сплачувати партійні внески. Професор вивчив квитанції про сплату внесків членами ХДС і виявив, що Ерхард не сплачував їх аж до 1968 року.

Ульріх Шлі впевнений, що виявлені факти є підставою для визнання незаконним обрання Ерхарда головою ХДС 1966 року.

Проте автори статті не уточнюють, які наслідки може мати це викриття для ХДС або прямих нащадків легендарного німецького політика.

Нагадаємо, лідер партії ХДС, до якої належала ексканцлерка Меркель, втрапив у скандал після критики міграційної політики Берліна. Фрідріх Мерц заявив, що біженцям простіше, ніж німцям, потрапити до стоматолога.

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