"Політична підлість": У МЗС України відреагували на бажання провідних політиків Грузії відновити авіасполучення між Тбілісі та Москвою

Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території, зазначив Олег Ніколенко.

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували бажання провідних політиків Грузії відновити авіаційне сполучення між Тбілісі та Москвою.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Ніколенко прокоментував заяву голови грузинської провладної партії "Грузинська мрія - демократична Грузія" Іраклія Кобахідзе, який виступив за відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

Як наголосив речник МЗС, Кобахідзе "зробив таку заяву у відповідь на похвалу з боку міністра закордонних справ РФ уряду Грузії щодо неприєднання до санкцій Заходу проти Росії за її агресію проти України".

"Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі", - відзначив Ніколенко.

Як запевнив речник, Україна – як на рівні уряду, так і на рівні народу – завжди стояла пліч-о-пліч з Грузією, особливо в одні із найтяжчих днів її історії.

"Відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі намагань Росії знищити українців у геноцидній війні є політичною підлістю", - наголосив він.

Водночас Олег Ніколенко підкреслив, що "підтримка нашої держави з боку офіційної влади Грузії у протистоянні агресії Росії та деокупації української території відповідає інтересам не лише України, але й Грузії".

Нагадаємо, раніше в уряді Грузії пояснили, чому не передають Україні зброю.

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