Путін та Сі Цзіньпінь намагаються "проштовхнути" свою ідею закінчення війни в Україні

Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Росія наполягають на "політичному вирішенні" війни в Україні.

Китай та країна-агресорка Росія, яка повномасштабно вторглася до України, виступають за політичне врегулювання війни. Про це йшлося під час спільної пресконференції лідера КНР Сі Цзіньпіня та російського диктатора Путіна.

Про це пише BBC.

Як зазначається, Путіна наразі перебуває із візитом в Китай. Там він зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Разом вони підписали спільну декларацію. Водночас на пресконференції лідери говорили про поглиблення зв'язків Китаю і РФ та співпрацю у сфері торгівлі та основних зовнішньополітичних питань.

Крім того, йшлося і про війну, яку РФ розв’язала проти України. Китай її називає “кризою”.

Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Росія наполягають на "політичному вирішенні" війни в Україні. Зі свого боку Путін висловив вдячність за "зусилля Китаю з врегулювання української кризи". Проте жодних подробиць та подальших кроків лідер КНР не назвав. Путін же сказав, що поінформує Сі про ситуацію на полі бою.

Водночас заява Сі Цзіньпіня з'явилася на тлі стурбованості Заходу тим, що Китай зміцнює російську економіку і постачає компоненти озброєнь для війни в Україні. Китай став основним експортним ринком для поставок енергоносіїв, які підтримують казну Кремля.

Сі та Путін та їхні делегації провели близько 45 хвилин переговорів. На прес-конференції Путін заявив що дискусії були "теплими і товариськими" і продемонстрували важливість відносин між двома країнами.

Він сказав, що обидві країни працюють над створенням "багатополярного світу" і що багато їхніх підходів до глобальних і регіональних проблем схожі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 16 травня і розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у "малій групі".

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