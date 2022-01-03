Політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" проведуть зустрічі: коли і в якому форматі

Конкретної дати перегорів не повідомлялося.
Політичні радники очільників України, Франції, Німеччини та Росії проведуть окремі зустрічі в різних форматах. Переговори відбудуться цього тижня.
Про це під час брифінгу повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.
"Між паном Плетнером (радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики та безпеки – ред.), його французьким колегою і російським візаві цього тижня передбачена зустріч", - сказав Гебештрайт.
Він зауважив, незалежно від цією зустрічі Плетнер і його французький колега зустрінуться також цього тижня з українським партнером. Водночас він не назвав конкретної дати перегорів.
Гебештрайт також наголосив на тому, новий уряд ФРН неодноразово підкреслював свою зацікавленість і готовність зустрітися в "нормандському форматі" на всіх рівнях. "Конфлікт між Росією і Україною може бути вирішений виключно політичним засобами, але не військовими", - сказав речник.
Зазначимо, Bild з посиланням на власні джерела повідомляє, що канцлер Німеччини прагне зустрітися з Володимиром Путіним у січні. Щольц, зокрема, хоче обговорити газове питання.
Читайте також: