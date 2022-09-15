Політичний режим у Росії зміниться лише за однієї умови: експерт розповів про конфронтацію силових структур

Політичний режим у Росії зміниться за умови зацікавлення в цьому однієї з силових структур, яка буде мати більшу кількість важелів на той час.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Якщо ми кажемо про зміну режиму, так само, як це було в Російській імперії, СРСР, буде зміна, коли в цьму буде зацікавлена одна з силових структур, яка буде мати більшу кількість важелів на цей час, ніж інша. Так само було в Російській імперії. Нагадаю, в СРСР декілька разів змінювалася влада. Населення навіть не знало, що ця влада змінювалася за рахунок конфронтації силових структур: Міноборони та ФСБ. Наразі будуть задіяні ці самі важелі. Структури починають знищувати одна одну. Та ситуація, наприклад, яка виникла з Дугіною, багато хто цього не розуміє, але це й є той елемент конфронтації", - зазначив експерт.

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