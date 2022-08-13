Політичний розворот: президент Сербії пояснив, коли країна може підтримати санкції проти РФ

Президент Сербії Александар Вучич прокоментував можливість приєднання країни до санкцій проти Росії. За його словами, для вступу до Євросоюзу його країні доведеться гармонізувати свою політику з політикою ЄС, зокрема, і щодо запровадження санкцій.

Про це повідомляє RTV.

"Коли вони скажуть нам, що у нас залишилося шість місяців до приєднання до ЄС, ми повністю гармонізуємо нашу політику з їхньою, тому що це наш обов’язок зробити так", - заявив Вучич, коментуючи питання про можливість приєднання Сербії до санкцій проти Росії.

Президент Сербії також заявив, що його країна зберігає нейтралітет і не потребує іноземних військових баз. Він підкреслив, що Сербія зберігатиме військовий нейтралітет, поки він буде президентом Сербії.

Вучич додав, що Сербія буде будувати свої політичні союзи і що країна не соромиться добрих відносин з Росією, Америкою, Китаєм, що вона на шляху до ЄС, але готова самостійно дбати про себе.

Нагадаємо, раніше президент Сербії заявив, що не підтримає запровадження санкцій проти РФ.

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