Politico пояснило, чого насправді хоче Кремль від виборів у США

Якби Кремль міг би проголосувати, немає жодних сумнівів, що він проголосував би за хаос.

Попри поширену думку про підтримку Кремлем Дональда Трампа у виборах президента США, реальність така, що жоден з кандидатів не зможе повною мірою задовольнити інтереси Москви.

Про це йдеться у статті видання Politico.

Ставлення Кремля до Трампа

Хоча у 2016 році перемога Трампа викликала захват у Росії, сьогодні Кремль усвідомлює, що обидва потенційні президенти, навряд чи реалізують бажані для Москви зміни. Професорка Ніна Хрущова вказує, що Путіну імпонує Трамп, оскільки той проявляє захоплення перед російським президентом.

"Путін — невисока, марнославна людина. Кремлю подобається, що високий і багатий Трамп відчуває абсолютне захоплення перед Путіним. Це дає Путіну перевагу", — заявила професорка з Нью-Йорка.

Кремль приваблює обіцянка Трампа завершити війну в Україні, ймовірно, коштом поступок Києва, однак у Москві розуміють, що навіть прокремлівський президент не змінить антиросійський курс США. Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначив, що вибори в Америці не принесуть змін.

Чому перемога Гарріс може бути вигідна Кремлю

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Російський президент Володимир Путін саркастично висловив підтримку кандидатці від демократів Камалі Гарріс, зазначивши, що якщо Джо Байден вийде з гонки, Росія "підтримає" Гарріс. Ці слова викликали сміх серед присутніх, але експерти вважають, що за цим жартом може ховатися серйозніша стратегія.

Перемога Гарріс, на думку аналітиків, може зберегти статус-кво, вигідний Москві, особливо в умовах зменшення підтримки України з боку Заходу.

За кого б проголосував Кремль

Експерти з розвідки та технологій у Сполучених Штатах звинуватили Росію в активному поширенні фейкових відеороликів та дезінформації, які мають на меті вплинути на передвиборчу кампанію.

"Якби Кремль вирішив проголосувати, немає жодних сумнівів, що він проголосував би за хаос, поляризацію і розчарування в американській демократії. На сьогоднішній день у нього, схоже, є хороші шанси на перемогу", — йдеться у статті.

Нагадаємо, на цьогорічних виборах президента США оголошення переможця очікується пізніше через запеклу боротьбу між кандидатами.

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