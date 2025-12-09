ТСН у соціальних мережах

Politico приголомшило новим рейтингом: хто став найвпливовішим у Європі

Президент США Дональд Трамп визнаний найвпливовішим у Європі.

Колаж ТСН з Зеленським, Трампом та Путіним

Колаж ТСН з Зеленським, Трампом та Путіним / © ТСН.ua

Видання Politico оприлюднило свій щорічний список найвпливовіших людей в Європі-2026. Його очолив Дональд Трамп, який наразі є президентом Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Politico.

Видання пояснює, що «цього року ніхто не мав більшого впливу» в Європі чи на неї, ніж президент США.

У списку також фігурують лідери країн, що беруть участь у повномасштабній війні. Президент України Володимир Зеленський посів 14-те місце, отримавши характеристику «Джокер у колоді».

А російський диктатор Володимир Путін розмістився на 5-му місці і був названий «Провокатором». Основну п’ятірку лідерів також очолили:

  • Метте Фредеріксен, прем’єр-міністерка Данії, посіла 2-е місце. Її назвали «Полярною зіркою».

  • Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, посів 3-є місце. Його назвали «Неохитним радикалом».

  • Марін Ле Пен, депутатка Національних зборів Франції, посіла 4-е місце. Її видання назвало «Воїн-кінь».

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що лідеру України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Володимиру Путіну «важко спробувати укласти угоду», бо «вони дуже ненавидять один одного».

Також повідомлялося, в цьому ж інтерв’ю Трамп назвав Зеленського «чудовим продавцем», який домігся від попереднього американського лідера Джо Байдена 350 млрд дол.

