Сім країн-членів НАТО проти швидкого вступу України до Альянсу – Politicо назвала ці держави

За інформацією видання, Німеччина та США є одними з найбільших держав, які не поспішають негайно запросити Київ до НАТО.

Одразу сім країн-членів НАТО проти вступу України до Альянсу.

Про це йдеться у статті американського видання Politicо.

На чолі такої внутрішньо НАТОвської "коаліції" стоять США та Німеччина, оскільки вони бояться бути втягнутими у війну з Росією. Також проти виступають Іспанія, Бельгія, Словенія, Словаччина та Угорщина.

За словами чотирьох джерел видання, Німеччина та США є одними з найбільших держав, які не поспішають із закликом Зеленського негайно запросити Київ приєднатися до НАТО. Ключові члени Альянсу стурбовані можливістю вляпатися у пряму війну з Росією.

"На сьогоднішній день Альянс не дійшов до того моменту, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну", – каже посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Зеленський визнав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц – головний військовий постачальник для України, який поступається лише Америці поставками зброї – не підтримає його щодо швидкого запрошення до членства в НАТО.

"У мене дуже хороші стосунки з Шольцем. Я вдячний, що Шольц допомагає. Німеччина – друга за рівнем підтримки", – сказав Зеленський журналістам на початку тижня. "Але те, що німецька сторона скептично ставиться до нашого вступу в НАТО, це факт... Нам усім доведеться багато працювати з німецькою стороною. Але все одно Сполучені Штати матимуть на це вплив".

Проте Німеччина та США – не єдині блокатори швидкого вступу України до НАТО.

Угорщина та Словаччина також чинять опір, але вони виходять з іншої логіки. Їхні нинішні популістські лідери дотримуються загалом прокремлівської лінії, а прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує кошти ЄС на озброєння України та виходить із програми НАТО щодо надсилання летальної допомоги Києву.

Є й інші країни, які не хочуть швидко діяти на прохання Києва, але задоволені тим, що ховаються в тіні.

"Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за США та Німеччиною. Вони не хочуть", – сказав один із представників НАТО на умовах анонімності. Другий чиновник сказав, що країни "підтримують це абстрактно, але як тільки це наблизиться до реалізації", вони почнуть заперечувати цю ідею більш публічно.

Це ставить їх у протиріччя з такими країнами, як країни Балтії та Польщею, які мають більший ентузіазм щодо євроатлантичного майбутнього України.

Раніше президент Зеленський пояснив, чому НАТО для України — єдиний вихід.

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