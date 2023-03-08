Politico: США хочуть встановити західні ракети на українські МіГи

Інтеграція AIM-120 з МіГами стане першим випадком, коли США нададуть можливість стріляти ракетами "повітря-повітря" з літаків.

Сполучені Штати вивчають, чи можна ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 встановлювати на літаках МіГ, які використовує Україна.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

"У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреб Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні, оскільки і Україна, і Росія готуються до великих наступів цієї весни", – йдеться в повідомленні.

Вашингтон стурбований тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони, оскільки Росія продовжує ракетні атаки та навіть надсилає повітряні кулі-приманки з радіолокаційними відбивачами, щоб виснажити запаси українських ракет.

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За інформацією видання, США вже надали Києву ракети "повітря-земля", такі як високошвидкісна протирадіаційна ракета AGM-88B, яку можна прикріпити до МіГів і використовувати проти наземних цілей – наприклад радарів та систем ППО. Пентагон також надіслав Joint Direct Attack Munition який перетворює авіаційні боєприпаси на кориговані ("розумні") бомби.

Однак інтеграція AIM-120 з МіГами стане першим випадком, коли США нададуть можливість стріляти ракетами "повітря-повітря" з літаків.

Проте процес інтеграції створює труднощі, сказав виданню один із чиновників Пентагону та ще одна особа, яка безпосередньо знайома з цим процесом.

"Ракета має бути не тільки фізично встановлена на літак, а й "спілкуватися" з радаром літака. Щоб зробити постріл, спочатку радар літака вказує ракеті ціль і спрямовує ракету доти, доки вона не виявиться достатньо близько, щоб знайти ціль самостійно", – зазначає джерело видання.

Головна проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки різні, що ракета і літак не можуть "спілкуватися один з одним".

Раніше видання Reuters повідомило, що Україна просить у США касетні боєприпаси для зупинки "людських хвиль" окупантів. Йдеться про бомби МК-20 і артилерійські снаряди DPICM.

Нагадаємо, що США надали Україні пакет військової допомоги на 400 млн доларів. Він включає додаткові боєприпаси для HIMARS, артснаряди, боєприпаси до БМП Bradley тощо.

Також Штати надають понад 10 мільярдів доларів США на бюджетну підтримку уряду України

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