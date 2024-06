Політик на очах у виборців розрізав собі руку, щоб укласти з ними "договір на крові" – відео

В Італії політик публічно порізав собі руку, щоб присягнути "кров'ю", що він виконає свої передвиборчі обіцянки.

Про це пише Need To Know.

На відеозаписі видно, як кандидат у депутати Мікеле Кальвані виступає на мітингу перед натовпом, що зібрався на площі в Пескарі.

Він постав перед виборцями із засуканим рукавом сорочки. Невдовзі Мікеле спантеличує присутніх, дістаючи лезо і ріжучи собі руку, ніби укладаючи "пакт на крові" зі своїми виборцями.

Він проливає кров, заявляючи: "Я присягаюся всім вам, що до останньої миті мого життя я буду невтомно працювати, щоб виконати обіцянки, які я дав вам, і я ніколи не брехатиму".

Сюрреалістичні сцени спонукали його керівництво в партії "Пескара Футура" попросити його вийти з перегонів. Кальвані виконав їхнє прохання. Про це тепер уже колишній кандидат заявив місцевим ЗМІ: "Я вирішив балотуватися, тому що я твердо вірю в політичні дії (мера, що йде у відставку) Карло Маші та правоцентристської коаліції. Але також тому, що протягом багатьох років я помітив широке відсторонення громадян від політики, що прогресує. Саме тому я хотів зробити свої обіцянки виборцям сильними та надійними в усіх можливих відношеннях. Я хотів забезпечити свою максимальну відданість їм. Тому я досліджував усі форми комунікації, навіть вдався до вчорашнього символічного жесту. Лише після цього я зрозумів, що це могло спричинити розбіжності серед виборців. Саме тому я вирішив зняти свою кандидатуру з цих перегонів, як того вимагали лідери моєї партії".

Нагадаємо, нещодавно німецький політик вилизав сидіння громадського туалету та зробив з калу вуса, як у Гітлера. Партія відкликала його політичну кандидатуру.

