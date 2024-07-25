Політика єдиного Китаю є загальновизнаною: Кулеба — про позицію України щодо Тайваню

Політика єдиного Китаю є загальновизнаною. Ніхто не ставить під сумнів суверенітет КНР над Тайванем.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтервʼю журналістці ТСН Наталі Нагорній за підсумками своєї поїздки до китайського міста Гуанчжоу.

"Політика єдиного Китаю є загальновизнаною. Ніхто не ставить під сумнів суверенітет Китаю над Тайванем: жоден з наших ключових партнерів ні в Європі, ні в Америці", — зазначив Кулеба.

Зазначимо, що Україна вважає Тайвань невіддільною частиною Китаю. Утім офіційний Тайбей не проголошував своєї незалежності і претендує на повернення свого уряду до Пекіна.

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Додамо, що в українському МЗС наголосили, що головною темою зустрічі голови МЗС України Дмитра Кулеби з китайським колегою Ван І став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ​​ролі КНР у досягненні справедливого миру.

Раніше голова українського МЗС Дмитро Кулеба за підсумками важливих переговорів з очільником МЗС Китаю Ван І повідомив, чи погодилася Україна на "мирний план" Китаю. Український дипломат наголосив, що наша держава ніколи "не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говоритити мовою ультиматумів".

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