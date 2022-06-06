Політолог пояснив, чому більшість угорців підтримують проросійську позицію керівної партії Орбана

А ось, в чому саме полягає позиція прем’єра Угорщини Віктора Орбана щодо патріарха Московського Кирила (Владіміра Гундяєва), якого не додали до санкційного списку, експерт пояснити не зміг.

Більшість угорців підтримують позицію правлячої партії прем’єра Віктора Орбана, що саме на військовій тематиці та антиукраїнській риториці перемогла на виборах 3 квітня.

Про це розповів політолог Дмитро Тужанський в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Хоча на людському рівні угорці співчувають. Однак вони бояться війни, їх залякали, вони не готові підтримувати постачання зброї. Тут важливо розуміти контекст - стан угорського суспільства і громадської думки, якою маніпулюють за допомогою медіа. Ми можемо говорити про класичну громадську думку в Будапешті, у кількох великих містах, а решта Угорщини надто маніпулятивна. Тож я б не говорив про класичну громадську думку всіх угорців", - зазначив Тужанський.

Також він прокоментував вето на санкції проти патріарха Кирила.

"Я спілкувався з угорськими політиками, дипломатами - ніхто не розуміє, що це було. Віктор Орбан намагається грати дуже хитро, мовляв, спростовуючи співпрацю з Росією, але щодо вето на Кирила, наприклад такий політик, як євродепутат Міхаель Галер, який має великий авторитет, написав: "Колись спливе компромат на Віктора Орбана". Тож антизахідна політика Орбана шокує", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель раніше підтвердив, що за початковим задумом Гундяєв мав бути у списку.

"Вилучення патріарха Кирила демонструє обмеження зовнішньої політики блоку, що грунтується на принципі одностайності. Релігійні лідери не мають бути захищені від відповідальності за підтримку війни Путіна", - написав Боррель.

Напередодні спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про начебто "психічну проблему" у президента України Володимира Зеленського, аргументуючи це тим, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, із ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", - заявив угорський парламентар.

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