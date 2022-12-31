Політолог пояснив, чому диктатору Путіну не розказують всієї правди про ситуацію на війні

За його словами, в РФ є лише один центр ухвалення рішень.

Російський політолог Аббас Галлямов підтверджує інформацію західних медіа про те, що диктатору РФ Володимиру Путіну не надають справді правдивого зведення про ситуацію на фронтах. Мовляв, це стало результатом його власної поведінки.

Таку думку політтехнолог висловив в інтерв'ю Радіо НВ.

"Коли підлеглі приносять йому неприємні новини, то їм цей момент може стати останнім. Знаєте, гінцю, який приніс погану новину, падишахи відрубували голови. Злість на комусь треба ж зірвати, кожен із них це розуміє, оскільки він абсолютно беззахисний проти Путіна", - каже Галлямов.

За його словами, в РФ є лише один центр ухвалення рішень - Путін. Політолог наголошує, якщо умовно міністр оборони Сергій Шойгу прийде з поганими новинами, то диктатор просто усуне його та знайде "талановитішого керівника". До "фюрера" доносять новини з огляду на його власний настрій.

"Вони не можуть дозволити собі відрізнятися від нього в його настрої. Він (Путін - Ред.) демонструє картинний оптимізм, а вони підлаштовуються до нього. Це особливість авторитарного двору: не прийнято там поводитись по-особливому, відрізняючись настроєм від командира, діяти по-особливому, не погоджуватися з ним, сперечатися з ним. Не заведено це просто, от і все", - пояснив російський політолог.

Нагадаємо, газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал про те, що Путін не володіє повним розумінням ситуації на фронті в Україні та ухвалює деякі рішення на підставі неточних даних. Автори статті стверджують, що диктатор все більше замикається у собі та звужує коло довірених осіб. За даними журналістів, президент РФ часто читав своїм соратникам лекції про своє бачення Росії.

Читайте також: