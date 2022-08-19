Політолог пояснив, чому найкращому "другу Росії" - Китаю - вигідна поразка Путіна у війні

Політолог пояснив, у разі перемоги РФ Путін стане сильнішим, тоді Китай буде змушений це зупинити, але він так втягнутий у територіальний конфлікт із Тайванем.

Про це директор Інституту трансформації суспільств та політолог Олег Соскін розповів в інтерв'ю "Главред".

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"Поразка, звичайно. Адже якщо Росія зазнає поразки, Китай знає, як йому реагувати, що йому робити. А якщо Путін переможе, а китайці втягнуті в Тайвань, Путін посилиться, і китайцям доведеться думати, як їм його зупиняти. Тому вони зацікавлені в поразці Росії", - зазначив він.

На думку Соскіна, Китаю займе нейтральну позицію як щодо України, так і РФ. Лідер Китаю зараз займається державними проблема, що стосуються Тайваню. Він додає, що саме через це Пекін не буде допомогати Росії надалі.

"Китай вже не піде на це. Пекін вважав, що вільний, що може приймати самостійні рішення і впливати на всі процеси. А Ненсі Пелосі і Пентагон показали Китаю, що він глибоко помиляється. Знаєте, як кажуть: "У тебе не було проблем, тобі нічим було займатися? Так ми тобі допоможемо". Пелосі і Пентагон сказали, чим займатися Китаю – Тайванем. І чим далі, тим більше Китай займається Тайванем: він проводить навчання, задіює армію і т.д. Але китайці – комуністичні бовдури – не розуміють, що все це гроші, ресурси, час і сили. А вони все більше і більше сил зосереджують на Тайвані – дипломатичних, інформаційних, військових, економічних, фінансових, соціальних. Таким чином, китайці втягуються в іншу реальність, Пелосі запустила їм іншу реальність. Тепер у Китаї одні кажуть, що потрібно наступати, інші – що не потрібно. Тобто вони розділилися всередині країни, з'явилися "яструби" і "голуби", і Китай в підсумку сидить на шпагаті", - сказав політолог.

На його переконання, територіальна проблема із Тайванем буде ставати глибшою, що вплина на суспільно-економічне життя Китаю.

"Одним словом, Пелосі "вирубала" Китай. Він все міркував, засуджувати Росію або підтримувати, чи створювати ШОС, БРІКС, "шпікси", "шмикси" ... А тепер все, у китайців є проблема, яка буде ставати тільки глибшою і стане ділити суспільство, стане ділити владу, гроші, бізнеси. Тобто тепер вони будуть займатися Тайванем і собою, адже у них почне падати економіка.

А коли почне падати економіка, люди почнуть говорити: "Вчора у мене був пиріг, а сьогодні хліб без масла дали. А так не було домовлено". Їм дадуть відповідь – так війна ж. Люди скажуть: "Так це ж ви і зробили. Тоді відповідайте і віддайте свій пиріг нам". В результаті почнуться внутрішні зіткнення. А у вересні в Китаї має бути з'їзд, і Сі Цзіньпін хоче на третій термін правління. Але йому кажуть, що в Китаї так довго при владі не сидять, можна тільки два терміни", - підкреслив Соскін.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай намагається шукати підтримки у РФ. За його словами, путін починає розігрувати "золоту карту" - хто мене візьме, той і буде мати перевагу.

"Подратувати" Китай: на Тайвань знову прибули американські сенатори

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