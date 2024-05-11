Політолог пояснив, чому на ядерні погрози Путіна вже майже ніхто не реагує

Вкиди Росії з ядерною зброєю вже дійшли до абсурду.

Російський диктатор Путін знову погрожує ядерною зброєю, але на Заході вже значно легше реагують на його заяви.

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Таку думку в етері 24 каналу висловив політолог, військовий ЗСУ Тарас Березовець.

Він заявив, що Росія постійно вдається до різних інформаційних операцій проти країн Заходу, але вкиди з ядерною зброєю вже дійшли до абсурду. Він зазначив, що на сьогодні поріг вразливості союзників України є надзвичайно низьким, оскільки Росія дуже часто використовує ядерний шантаж для досягнення тих чи інших цілей.

"Якщо в перші рази реакція була занадто гострою, то зараз притупилася. Ми бачимо, що реакція на навчання Росії з тактичною ядерною зброєю була спокійною та врівноваженою. Противник довго лякає "ядерною дубинкою", - заявив він.

Березовець нагадав, що раніше Росія поширювала міфи про ракети Кинджал" та "Циркон", але вони були збити в небі над Україною. Кремлівському диктатор просто нічим дивувати, тому його погрози сприймаються дедалі спокійніше.

Нещодавно представниця російського МЗС Захарова погрожувала вдарити по Лондону та Брюсселю, але на її намагання налякати майже ніхто не відреагував.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує ударом по території Великої Британії, якщо ракети Storm Shadow атакуватимуть Росію.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні прокоментували російські ядерні навчання.

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