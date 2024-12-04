Політолог розповів про наслідки для Росії у разі падіння режиму Асада у Сирії

Росія намагатиметься утриматись у Сирії, але у неї не вистачає ресурсів.

Російський диктатор Путін отримає болючий політичний удар у разі програшу режиму Башара Асада у Сирії, зокрема тому, що це вплине на його здатність впливати на ціну нафти у світі.

Таку думку в коментарі РБК-України висловив політичний експерт Тарас Загородній.

Він заявив, що програш режиму Асада дозволяє провести газопровід через Саудівську Аравію, Йорданію та Туреччину до Європи. Це дозволить країнам Європи більше не залежати від поставок з РФ.

Крім того, Росія втратить свою єдину військову базу на Середземному морі у Тартусі, яка була там ще з часів СРСР.

"І особистий варіант — Путін воював за Асада, щоб показати всім, що не можна міняти керівників", - вважає експерт.

Політолог вважає, що Росія втратить вплив на Близькому Сході, якщо режим Асада програє у Сирії.

"Тому що з часів Радянського Союзу вони завжди хотіли бути гравцем на Близькому Сході. Чому? Є нестабільність на Близькому Сході, зростає ціна нафти, зростає прибуток. Немає нестабільності, падають доходи та СРСР погано. З Росією те саме", - пояснив Загородній.

Він заявив, що Росія не хоче втратити свої позиції у Сирії, але у неї немає сил, щоб залишитися там.

"Тому у них із Грузією зараз проблеми, проблеми у Сирії та ще Україна. "Чорних лебедів" насправді дуже багато, ресурсів мало, щоб це утримати", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль надсилає до Сирії найманців ПВК.

Крім того, ми раніше інформували, що повстанці у Сирії повністю взяли під контроль місто Алеппо.

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