Політолог заявив, що у Росії почався курс на зміну влади

Скоро всередині кремлівської еліти буде велике переформатування.
Останні події у Росії свідчать про те, що російська влада скоро буде замінена на інших людей.
Таку думку в етері телеканалу Есперсо висловив політолог Віктор Шлінчак.
Він заявив, що скоро всередині кремлівської еліти буде велике переформатування.
"Коли починався заколот Пригожина я говорив, що все вказує на те, що Росією керуватиме колективне політбюро. Схожа ситуація була в СРСР за часів Брежнєва. Саме тоді понад 2 роки не могли визначитись із наступником. Брежнєв на той час був вже недієздатний, але ще два роки залишався на чолі партії", - пояснив Шлінчак.
Політолог зазначив, що одним з головних чинників зміни влади у Росії стане російська агресія проти України, оскільки російські еліти рано чи пізно почнуть думати, як вийти з цієї ситуації.
"Росія рухається до етапу, коли нам будуть показувати Путіна чи його двійника, а за кулісами в кремлівській еліті будуть відбуватись великі зміни. Війна проти України і те, що росіяни роблять на нашій землі стане одним із головних чинників таких змін", - заявив політолог.
Шлінчак заявив, що на цьому етапі все буде залежати від тих, хто буде перемагати в цій гонці за владу у РФ
"Одні можуть вимагати посилення агресії проти України, а інші послаблення та закінчення війни. Однак очевидним залишається те, що Росія взяла курс на зміну влади", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики терористичного угруповання "Вагнер" заявили, шо вони будуть мститися російському диктатору Путіну за загибель їхнього лідера Євгена Пригожина.
Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.
Читайте також:
- "Прігожин Женя — 1 шт": Мережа вибухнула мемами через авіакатастрофу літака ватажка "Вагнер" – фото
- "Треба зачекати": Подоляк прокоментував інформацію про загибель Пригожина
- Інсценування, помста Путіна чи випадковість: що кажуть західні експерти про ймовірну загибель Пригожина