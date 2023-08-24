Політолог заявив, що у Росії почався курс на зміну влади

Останні події у Росії свідчать про те, що російська влада скоро буде замінена на інших людей.

Таку думку в етері телеканалу Есперсо висловив політолог Віктор Шлінчак.

Він заявив, що скоро всередині кремлівської еліти буде велике переформатування.

"Коли починався заколот Пригожина я говорив, що все вказує на те, що Росією керуватиме колективне політбюро. Схожа ситуація була в СРСР за часів Брежнєва. Саме тоді понад 2 роки не могли визначитись із наступником. Брежнєв на той час був вже недієздатний, але ще два роки залишався на чолі партії", - пояснив Шлінчак.

Політолог зазначив, що одним з головних чинників зміни влади у Росії стане російська агресія проти України, оскільки російські еліти рано чи пізно почнуть думати, як вийти з цієї ситуації.

"Росія рухається до етапу, коли нам будуть показувати Путіна чи його двійника, а за кулісами в кремлівській еліті будуть відбуватись великі зміни. Війна проти України і те, що росіяни роблять на нашій землі стане одним із головних чинників таких змін", - заявив політолог.

Шлінчак заявив, що на цьому етапі все буде залежати від тих, хто буде перемагати в цій гонці за владу у РФ

"Одні можуть вимагати посилення агресії проти України, а інші послаблення та закінчення війни. Однак очевидним залишається те, що Росія взяла курс на зміну влади", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики терористичного угруповання "Вагнер" заявили, шо вони будуть мститися російському диктатору Путіну за загибель їхнього лідера Євгена Пригожина.

Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

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