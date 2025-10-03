Поліцейські випадково застрелили жертву нападу на синагогу

Британський поліцейський / © Associated Press

У п’ятницю, 3 жовтня, британська поліція заявила, що випадково застрелила жертву нападу на синагогу в Манчестері.

Про це повідомляє Reuters.

Двоє чоловіків, 53-річний Адріан Долбі та 66-річний Мелвін Кравіц, загинули після того, як британець сирійського походження в’їхав на машині на пішоходів, а потім почав завдавати ножових поранень людям біля синагоги єврейської громади Хітон-Парк у Манчестері під час Йом-Кіпура, найсвятішого дня в єврейському календарі.

Один із убитих отримав вогнепальне поранення, хоча, за даними поліції, нападник, якого поліцейські застрелили на місці злочину, не мав при собі вогнепальної зброї.

«З цього випливає, що це поранення могло бути отриманим як трагічний і непередбачений наслідок термінових дій, вжитих моїми офіцерами для припинення цього жорстокого нападу», — повідомив начальник поліції Великого Манчестера Стів Вотсон.

Начальник поліції додав, що іще один віруючий, ймовірно, отримав вогнепальне поранення, яке не загрожує життю. Вважається, що обидва постраждалих від куль поліцейських перебували поряд за дверима синагоги, коли віряни намагалися перешкодити нападнику проникнути всередину.

Орган, що розглядає скарги на поліцію, заявив, що проводить розслідування того, що сталося.

Поліція повідомила, що нападником був 35-річний Джихад аль-Шамі. У заяві на Facebook родина Шамі повідомила, що вони перебувають у «глибокому шоці» та хочуть дистанціюватися від того, що вони назвали його «жахливим вчинком».

Нагадаємо, раніше у США чоловік врізався вантажівкою у церкву, відкрив стрілянину по парафіянах і підпалив будівлю. Загинули щонайменше четверо людей, ще вісім поранено.