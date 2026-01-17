Поліцейські несподівано виходять на дорогу, щоб штрафувати водіїв

Водіям у США влаштовують пастки / © Pixabay

Поліція Лос-Анджелеса (США) опинилася в центрі скандалу через використання суперечливих методів боротьби з порушниками правил дорожнього руху. Правоохоронців звинувачують у навмисному створенні аварійних ситуацій.

Про це повідомляє Carscoops.

Місцеві жителі оприлюднили відеозаписи так званих «рейдів із забезпечення безпеки пішоходів». На кадрах видно, як офіцери, деякі з яких одягнені в цивільне, переходять вулиці поза межами чітко розмічених пішохідних переходів.

Водіїв, які не встигали зреагувати або не пропускали таких пішоходів, миттєво зупиняли мотоциклетні патрулі, що чекали неподалік.

Громадськість обурена такими методами, ставлячи під сумнів, чи повинна поліція сама створювати небезпечні ситуації заради виписування штрафів.

У департаменті поліції Лос-Анджелеса стали на захист цієї операції. Представники відомства заявили, що рейди проводяться виключно в районах з високим рівнем травматизму та серйозних зіткнень. За їхніми словами, мета заходів — виховання водіїв та покращення безпеки пішоходів.

Ситуація ускладнюється місцевим законодавством. У Каліфорнії немарковані переходи на перехрестях юридично прирівнюються до розмічених «зебр».

Це означає, що водії зобов’язані поступатися дорогою пішоходу, навіть якщо розмітки немає. Фактично, якщо людина виходить на дорогу, потік транспорту має зупинитися.

Багато водіїв вважають, що у поліції є важливіші справи, ніж підставлятися під колеса.

Ситуація виглядає особливо іронічно на тлі недавнього інциденту: всього кілька місяців тому патрульний автомобіль поліції Лос-Анджелеса збив на смерть пішохода. Залишається незрозумілим, чи включено цей випадок у ту саму статистику, якою правоохоронці виправдовують свої нинішні рейди.

