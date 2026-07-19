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Поліцейські знайшли вбивцю через 45 років завдяки соусу та газировці
Поліцейські закрили справу через недостатню кількість доказів, однак через роки знову взялися за розслідування.
У США 79-річного Ларрі Діна Брауна заарештували за звинуваченням у розправі над Беверлі Бруно, яке сталося 45 років тому.
Як повідомляє CBS News, розкрити справу допомогли зразки ДНК на пляшках з-під соусу та газування.
У лютому 1981 року 35-річну Беверлі виявили на підлозі власної квартири з електричним шнуром на шиї та слідами боротьби. Її бойфренд мав алібі — роботу. Підозри впали на Ларрі — чоловіка найкращої подруги жінки Тельми. На пальці чоловіка помітили свіжу рану, але прямих доказів для його арешту не вистачило.
2025 року поліцейські відновили розслідування справи 44-річної давності та розкрили нові подробиці.
З’ясувалося, що в минулому Беверлі та її подруга Тельма разом взяли іпотеку. Після заміжжя Тельма і Ларрі почали тиснути на Беверлі, щоб звільнитися від виплат, але отримували відмови. За кілька днів до розправи чоловік улаштував жінці черговий скандал.
2026 року поліцейські встановили спостереження за будинком Ларрі і вилучили з його сміття пляшки з-під газування та соусу барбекю. Отримані зразки ДНК збіглися з кров’ю на одязі Беверлі, що підтвердило його причетність до злочину.
Нагадаємо, у США засудили чоловіка, який убив дружину та намагався підставити іншого через фетиш-сайт. За даними слідства, у злочині йому допомагала няня-коханка.