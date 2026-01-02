Поліція арештувала "пророка" Ебо Ноя, який обіцяв врятувати людей від потопу

Самопроголошений пророк Ебо Ной / © Поліція Гани

Поліцейська служба Гани заарештувала самопроголошеного пророка Ебо Ноя, який передбачав після Різдва 25 грудня глобальний потоп і обіцяв порятунок тим, хто оплатить будівництво сучасних ковчегів. 30-річного Еванса Ешуна (таким є справжнє ім’я цього «пророка») затримали 31 грудня через поширення інформації, що спричинила паніку серед населення.

Про це повідомляє видання My Joy Online.

Ебо Ной привернув увагу громадськості у серпні 2025 року після заяви, що отримав божественну вказівку побудувати 10 сучасних ковчегів, щоб врятувати обраних людей від трирічного глобального потопу. Він сказав, що катастрофа почнеться 25 грудня 2025 року, і закликав людей підготуватися, прийшовши до призначеного ним місця.

У звітах зазначено, що сотні людей, зокрема деякі з сусідніх країн, покинули свої домівки та прибули на місце події з особистими речами, що викликає серйозні проблеми з безпекою та гуманітарною сферою.

Протягом місяців Ебо Ной публікував у соціальних мережах відео, на яких демонструвалося будівництво дерев’яних споруд, які він називав ковчегами. Він стверджував, що вони будуть єдиним засобом виживання для тих, хто повірив у його пророцтво. На їх будівництво він збирав кошти і стверджував, що придбав понад 250 000 дерев’яних блоків для цієї мети.

Коли передбачений потоп не стався на Різдво, він опублікував ще одне відео, в якому стверджував, що його молитви та тритижневий піст відтермінували катастрофу.

Громадське обурення посилилося після його появи на сцені концерту, де він закликав натовп святкувати, оскільки апокаліпсис було перенесено. Ця поява викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах, багато хто звинуватив його у введенні громадськості в оману та закликав до його арешту.

У поліції наголосили, що заборона на фальшиві пророцтва, які викликають страх і паніку, залишається чинною.

