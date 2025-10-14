У Польщі спростували фейк про "потрійне вбивство українцем": його активно поширювали у Мережі

Поліція Польщі / © inpoland

У польських соціальних мережах зафіксовано нову хвилю російської дезінформації. Цього разу у мережі поширили неправдиве повідомлення про нібито скоєне українцем потрійне вбивство у Кракові.

Про це повідомляє поліція Малопольського воєводства.

Вже 14 жовтня правоохоронці офіційно спростували інформацію, підкресливши, що жодної такої події не відбувалося.

«У мережі поширюється інформація про нібито потрійне вбивство, скоєне в Кракові особою української національності. Ми категорично спростовуємо цю інформацію!» — йдеться у заяві поліції.

Правоохоронці звернулися до громадян із закликом не довіряти неперевіреним джерелам, не поширювати недостовірні повідомлення та бути пильними.

Нагадаємо, раніше у Польщі правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, який підозрюється у поширенні заборонених матеріалів з порнографією за участі дітей і тварин, а також у демонструванні цього контенту неповнолітнім дівчаткам з України.

Також польська прокуратура закрила справу про імовірне порушення проти депутатки міської ради Гданська Сильвії Цісонь. Раніше вона поскаржилася, що на неї напав водій таксі з України. Він теж подав заяву проти Цісонь, яку ще розглядають польські правоохоронці.