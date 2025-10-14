- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 300
- Час на прочитання
- 1 хв
У Польщі спростували фейк про "потрійне вбивство українцем": його активно поширювали у Мережі
Поліція Кракова спростувала «потрійне вбивство», скоєне нібито українцем.
У польських соціальних мережах зафіксовано нову хвилю російської дезінформації. Цього разу у мережі поширили неправдиве повідомлення про нібито скоєне українцем потрійне вбивство у Кракові.
Про це повідомляє поліція Малопольського воєводства.
Вже 14 жовтня правоохоронці офіційно спростували інформацію, підкресливши, що жодної такої події не відбувалося.
«У мережі поширюється інформація про нібито потрійне вбивство, скоєне в Кракові особою української національності. Ми категорично спростовуємо цю інформацію!» — йдеться у заяві поліції.
Правоохоронці звернулися до громадян із закликом не довіряти неперевіреним джерелам, не поширювати недостовірні повідомлення та бути пильними.
Нагадаємо, раніше у Польщі правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, який підозрюється у поширенні заборонених матеріалів з порнографією за участі дітей і тварин, а також у демонструванні цього контенту неповнолітнім дівчаткам з України.
Також польська прокуратура закрила справу про імовірне порушення проти депутатки міської ради Гданська Сильвії Цісонь. Раніше вона поскаржилася, що на неї напав водій таксі з України. Він теж подав заяву проти Цісонь, яку ще розглядають польські правоохоронці.