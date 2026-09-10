Поліція оточила українське консульство в Німеччині: що сталося

Поліція Німеччини / © Associated Press

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У Німеччині поліція оточила частину центру Дюссельдорфа через можливу загрозу біля українського консульства.

Про це повідомляє DPA-international.

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У поліції підтвердили невідому загрозу біля українського консульства в Дюссельдорфі в четвер. Спочатку правоохоронці не розголошували подробиць масштабної спецоперації біля будівлі.

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Водночас репортер DPA повідомив, що консульство було оточене на великій території ввечері 10 вересня. Правоохоронці перекрили ділянку вулиці в центрі Дюссельдорфа, а на місці події перебувало кілька поліцейських автомобілів.

Нагадаємо, 10 вересня у Німеччині вили сирени та приходили тривожні сповіщення на телефони через загальнонаціональну перевірку системи оповіщення. На тлі цих навчань у медіа почастішали новини про те, що Берлін готується до можливої війни з Росією.

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