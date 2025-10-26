Поліція підстрелила росіянина, який погрожував гранатою в ресторані

Німецька поліція / © Associated Press

У місті німецькому Білефельд поліцейські підстрелили 62-річного уродженця Росії, який погрожував підірвати гранату в ресторані China Garten.

Про це повідомляє видання Bild.

Очевидці розповіли, що чоловік зайшов до ресторану китайської кухні, де деякий час сидів за столиком, а потім почав вимагати випивку. Коли з цього приводу виникла суперечка, відвідувач пригрозив влаштувати вибух.

Офіціанти побачили в його куртці щось схоже на гранату і викликали поліцію.

Оскільки в ресторані були люди, поліцейські спробували оточити заклад. У цей час відвідувач із гранатою вийшов з ресторану і пішов у напрямку поліцейських. Правоохоронці відкрили вогонь по ногах, поранивши чоловіка двома кулями в коліно.

На місце прибули фахівці криміналістичної служби для знешкодження вибухового пристрою. Виявлений у чоловіка предмет, за попередньою інформацією, виявився справжньою ручною гранатою.

Затриманий мав при собі також ніж і пляшку горілки. Він виявився уродженцем Росії, який проживає в Білефельді.

Раніше росіянина судили за порушення закону про зброю. За даними слідства, чоловік має психічні розлади.

Нагадаємо, раніше у Мюнхені 57-річний чоловік намагався вбити свою родину з використанням саморобної зброї та вибухівки, а потім вкоротив собі віку.