Поліція підстрелила росіянина, який погрожував гранатою в ресторані
Офіціанти ресторану китайської кухні побачили в куртці відвідувача щось схоже на гранату і викликали поліцію.
У місті німецькому Білефельд поліцейські підстрелили 62-річного уродженця Росії, який погрожував підірвати гранату в ресторані China Garten.
Про це повідомляє видання Bild.
Очевидці розповіли, що чоловік зайшов до ресторану китайської кухні, де деякий час сидів за столиком, а потім почав вимагати випивку. Коли з цього приводу виникла суперечка, відвідувач пригрозив влаштувати вибух.
Офіціанти побачили в його куртці щось схоже на гранату і викликали поліцію.
Оскільки в ресторані були люди, поліцейські спробували оточити заклад. У цей час відвідувач із гранатою вийшов з ресторану і пішов у напрямку поліцейських. Правоохоронці відкрили вогонь по ногах, поранивши чоловіка двома кулями в коліно.
На місце прибули фахівці криміналістичної служби для знешкодження вибухового пристрою. Виявлений у чоловіка предмет, за попередньою інформацією, виявився справжньою ручною гранатою.
Затриманий мав при собі також ніж і пляшку горілки. Він виявився уродженцем Росії, який проживає в Білефельді.
Раніше росіянина судили за порушення закону про зброю. За даними слідства, чоловік має психічні розлади.
Нагадаємо, раніше у Мюнхені 57-річний чоловік намагався вбити свою родину з використанням саморобної зброї та вибухівки, а потім вкоротив собі віку.