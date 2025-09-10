Президент Польщі обговорив з Трампом атаку російських безпілотників: подробиці

Навроцький та Трамп / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Головною темою обговорення стало вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір.

Про це пише Рolsatnews.pl.

Як повідомив репортер Grzegorz Urbanek, розмова тривала лише близько десяти хвилин. Навроцький назвав її частиною «серії консультацій», які він проводить із союзниками. За його словами, сьогоднішні переговори «підтвердили єдність альянсу».

Інформація про заплановану розмову з’явилася раніше в заявах Білого дому. Керівник президентського офісу Збігнєв Богуцький підтвердив, що телефонний зв’язок між лідерами відбувся.

Таким чином, інцидент з дронами став приводом для оперативної комунікації між Вашингтоном та Варшавою, що, за словами Навроцького, зміцнило взаємодію союзників.

Станом на 18:00 10 вересня на території країни знайшли уламки 15 безпілотників. Уламки виявили у таких місцях: Чоснувка, Чешьнікі, Кшивовежба-Колонія, Мнішкув, Олесно, Велкі Лань, Вохинь, Вихалев, Вирики, Заблоце-Колонія, Нове Място-над-Піліцею, Бихавка Третя, між Радяни-Северинув, Чижув та Собутка.

Нагадаємо, що ввечері 10 вересня у Польщі виявили уламки десяти російських безпілотників, що становило близько половини від загальної кількості, яка залетіла в повітряний простір країни.

Під час атаки Україна підтримувала зв’язок з польською стороною. Посол України в Республіці Польща Василь Боднар заявив про «адекватну реакцію» на інцидент.

Президент Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу у збитті російських дронів.

Система ППО Польщі впоралася із завданням. Так вважає міністр закордонних справ і віцепрем’єр-міністр Польщі Радослав Сікорський, який заявив, що країна може зіткнутися з серйознішими порушеннями свого повітряного простору дронами РФ, ніж ті, що сталися в ніч на середу. Політик підкреслив, що не може «прикидатися, що гірше бути не може».

Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії з використанням так званих «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків, як це було у Криму 2014 року. Такі дії спрямовані на перевірку реакції НАТО та демонструють готовність Кремля діяти агресивно.

ТСН зібрав усе, що відомо про безпрецедентну атаку Росії на Польщу.