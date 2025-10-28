Поліція та військові відкрили вогонь одне в одного: що стало причиною

Військові Німеччини / © DW

У Баварії поліція випадково поранила солдата під час великомасштабних навчань бундесверу у місті Ердинг

Про це пише Deutsche Welle.

Як розповіли у пресслужбі Оперативного командування Бундесверу, інцидент стався через непорозуміння між військовими, що брали участь у навчанні, та поліцією, яка прибула на виклик місцевих жителів.

Солдата госпіталізували з незначними пораненнями, проте він уже виписаний додому, повідомили представники військових та місцева поліція.

Навчання під назвою Marshal Power проводяться у понад десятку міст і містечок Баварії на північ від Мюнхена, зокрема в Ердингу. У тренуваннях задіяні близько 500 військових поліцейських та сотні працівників поліції, пожежної та рятувальної служби. Мета — відпрацювання сценарію нападу на державу-члена НАТО.

За даними німецької газети Bild, військові стріляли навчальними набоями у напрямку прибулих поліцейських, вважаючи, що це частина вправ. У відповідь поліція, як повідомляється, відкрила вогонь бойовими патронами, поранивши одного солдата.

Баварська поліція у заяві зазначила, що стрілянина сталася через «неправильне тлумачення ситуації на місці події». Пізніше з’ясувалося, що чоловік із зброєю був військовослужбовцем, який перебував на навчаннях.

Наразі кримінальна поліція федеральної землі Баварія разом із місцевими відомствами проводить розслідування інциденту.

