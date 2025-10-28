ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
662
Час на прочитання
1 хв

Поліція та військові відкрили вогонь одне в одного: що стало причиною

Навчання майже не закінчились трагічно.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Військові Німеччини

Військові Німеччини / © DW

У Баварії поліція випадково поранила солдата під час великомасштабних навчань бундесверу у місті Ердинг

Про це пише Deutsche Welle.

Як розповіли у пресслужбі Оперативного командування Бундесверу, інцидент стався через непорозуміння між військовими, що брали участь у навчанні, та поліцією, яка прибула на виклик місцевих жителів.

Солдата госпіталізували з незначними пораненнями, проте він уже виписаний додому, повідомили представники військових та місцева поліція.

Навчання під назвою Marshal Power проводяться у понад десятку міст і містечок Баварії на північ від Мюнхена, зокрема в Ердингу. У тренуваннях задіяні близько 500 військових поліцейських та сотні працівників поліції, пожежної та рятувальної служби. Мета — відпрацювання сценарію нападу на державу-члена НАТО.

За даними німецької газети Bild, військові стріляли навчальними набоями у напрямку прибулих поліцейських, вважаючи, що це частина вправ. У відповідь поліція, як повідомляється, відкрила вогонь бойовими патронами, поранивши одного солдата.

Баварська поліція у заяві зазначила, що стрілянина сталася через «неправильне тлумачення ситуації на місці події». Пізніше з’ясувалося, що чоловік із зброєю був військовослужбовцем, який перебував на навчаннях.

Наразі кримінальна поліція федеральної землі Баварія разом із місцевими відомствами проводить розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща і Швеція вперше в історії розпочали військові навчання. Також повідомляли подробиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
662
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie