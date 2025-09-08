Поліція випадково натрапила на чоловіка, який ховав дітей роками, і застрелила його

Том Філліпс з дітьми / © BBC

Реклама

У Новій Зеландії поліція випадково вийшла на слід чоловіка, який три роки переховувався зі своїми трьома дітьми. Пошуки закінчилися трагічно: чоловік загинув, а один з офіцерів був поранений.

Про це повідомило видання ВВС.

Інцидент стався у Піопіо. Поліція приїхала на виклик про пограбування магазину і натрапила на чоловіка, який пересувався на квадроциклі з однією дитиною. Коли правоохоронці спробували його затримати, він відкрив по них вогонь. Під час перестрілки чоловік загинув, один поліцейський дістав серйозне поранення. Дитина, яка була з ним, залишилася неушкодженою.

Реклама

Загиблим виявився Том Філліпс, який зник з дітьми у грудні 2021 року після розлучення з їхньою матір’ю, Кет Філліпс. Варто зауважити, що це було вже друге його зникнення. Вперше це сталося у листопаді 2021 року, але повернувся через три тижні, пояснивши це «походом». Тоді йому висунули звинувачення за марнування ресурсів поліції, адже його пошуки коштували державі сотні тисяч доларів.

Цього разу Філліпс переховувався з дітьми — Ембер, Маверіком і Джейдою — протягом кількох років. За цей час їх кілька разів бачили в різних місцях. Поліція навіть оголосила винагороду у 80 000 доларів за інформацію про їхнє місцеперебування. Проте знайти їх не вдавалося до цього випадку.

Дитина, яка була на квадроциклі, допомогла поліції знайти інших двох дітей, які переховувалися у віддаленому кемпінгу. Всі троє дітей зараз під наглядом влади, а їхня мати, Кет Філліпс, висловила полегшення від того, що діти знайшлися, але водночас попросила поважати приватність родини в цей складний період.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Італії двох хлопчиків — 9 і 6 років — знайшли в повному відриві від зовнішнього світу. Батько двох дітей, побоюючись коронавірусу, роками тримав їх у лісовій хатині.