Поліція за 50 років розкрила загадковий злочин і затримала вбивцю

Зловмисника затримано / © Associated Press

Реклама

У США розкрили справу про вбивство молодої жінки, яка залишалася загадкою понад пів століття.

Про це повідомляє Boson.com.

Поліція нарешті затримала вбивцю 21-річної Джанет Кутюр. 13 жовтня 1972 року злочинець проник до будинку дівчини через вікно та напав на неї з ножем. Потім чоловік зник. Розкрити злочин 50-річної давності вдалося лише зараз. Вбивцею виявився 77-річний Джордж Лежер.

Реклама

Підозрюваний вже був відомий слідству 1972 року, але брак доказів завадив звинуваченню. Справу знову відкрили 2021 року після прориву в розслідуванні викрадення жінки, що відбулося 1984-го.

Слідство виявило серію нерозкритих злочинів від 1960-х років зі схожим почерком, які дали детективам докази проти Лежера. Його повторно заарештували у в’язниці «Макдугол-Уокер», де він відбуває 25-річний термін за інший злочин. У поліції сподіваються, що арешт убивці дасть спокій родині Кутюр.

Нагадаємо, у Голлівуді розслідують загадкове вбивство 14-річної дівчини, розчленовані останки якої виявили майже за півтора року після її зникнення.