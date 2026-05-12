Наречена під час весілля побила свою маму: шокувальне закінчення свята

У Польщі, в Сувалках, наречена під час весілля побила свою матір. На місце події прибули поліція та медики. Дівчину зарештували.

Про це пише польське видання onet.pl.

Зі з’ясованих правоохоронцями обставин випливає, що між жінками сталася бурхлива сварка. Наречена кілька разів вдарила матір і повалила її на підлогу. Перевірка на алкотестері показала, що у затриманої в крові було майже 1,5 проміле алкоголю.

Матір’ю зайнялися медики, які надали їй необхідну допомогу. Поліцейські з Сувалок вирішили доправити 42-річну жінку до поліцейської камери, де вона провела ніч у весільній сукні.

«Дільничні наклали на затриману жінку заборону наближатися до потерпілої матері на 14 днів. Були застосовані повноваження, передбачені законом про протидію насильству, щоб забезпечити безпеку потерпілої», — повідомляє поліція.

