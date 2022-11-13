Політтехнолог - про останні політичні дні Путіна, які приближаться: "На нього чекає нелегка доля"

Відібрати повноваження у Путіна можуть уже найближчими днями і ніхто не буде питати, чи він згідний.

Ці дні для російського диктатора Володимира Путіна можуть стати останніми, коли він при владі. Його оточення та соратники почали "зливати".

Таку думку висловив письменник і політтехнолог Михайло Шейтельман.

"Але мені здається, зараз росіяни підійшли до переломного для себе етапу, коли їм доведеться приймати ще одне важке рішення. І це вже вам не Стремоусов, це вже, думаю, сам Путін. Тобто на ньго чекає нелегка доля, його явно повинні позбавити частини повноважень, а можливо і всіх повноважень", - вважає Шейтельман.

На його думку, відібрати повноваження у Путіна можуть уже найближчими днями і ніхто не буде питати, чи він згідний. Політтехнолог вважає, що в очільника Кремля відберуть важелі правління, йому заборонять ухвалювати рішення, спілкуватися з політиками та іншими країнами.

"Я не вірю, що Путін готовий хоч комусь віддати свою владу, взагалі не вірю абсолютно. Але у Путіна можна забрати цю владу, його ніхто вже питати не буде... Зеленський просто вголос сказав, що ми з Путіним не будемо говорити. А Байден по факту не буде говорити з Путіним. Навіщо? Ну це не потрібно йому, він не може сидіти поруч з вбивцею. Він називав вбивцею, м'ясником... ", - додав Шейтельман.

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Політичні чвари у Кремлі

Раніше видання Dailymail писало, що Володимиру Путіну загрожує втрата влади, оскільки різні фракції в його режимі нападають одна на одну, а сильний лідер надто слабкий, щоб їх зупинити.

Окрім того, видання The Economist писало, що російські еліти починають розуміти, що напад на Україну був помилкою, та починають обговорювати, як їм доведеться жити без Путіна.

Ілля Пономарьов заявляв, що у Росії з'явилася група, яка хоче прибрати військове керівництво РФ. Зокрема, йдеться про міністра оборони Шойгу і потенційного наступника Путіна, секретаря Ради Безпеки РФ Патрушева.

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