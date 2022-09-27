Політтехнолог розповів, який регіон одним із перших може вийти зі складу Росії

Якутія може стати одним із перших регіонів, який відокремиться від Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю Наталії Влащенко заявив політтехнолог Михайло Шейтельман.

"Мене запитали, хто перші п'ять кандидатів на вихід із РФ. Я назвав серед них Якутію. Буде Якутія нашим другом, ми з ними зав'яжемо добрі стосунки. Вони виплатять нам компенсацію за війну – і дружитимемо з ними", – сказав він.

Шейтельман зазначив, що Якутія за площею перевершує Китай і для України її незалежність стане плюсом.

"Коли мене питали, як розвалиться Росія... Я і раніше в цей щасливий для нас сценарій вірив, що на місці Російської Федерації будуть різні країни – і хороші, і погані. Але зараз цей сценарій починає реалізовуватися", – пояснив Шейтельман.

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