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Політтехнолог розповів, який регіон одним із перших може вийти зі складу Росії

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Політтехнолог розповів, який регіон одним із перших може вийти зі складу Росії

Фото: Associated Press

Імовірність відокремлення цього регіону стає дедалі реальнішою.

Якутія може стати одним із перших регіонів, який відокремиться від Російської Федерації.  

Про це в інтерв'ю Наталії Влащенко заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. 

"Мене запитали, хто перші п'ять кандидатів на вихід із РФ. Я назвав серед них Якутію. Буде Якутія нашим другом, ми з ними зав'яжемо добрі стосунки. Вони виплатять нам компенсацію за війну – і дружитимемо з ними", – сказав він.

Шейтельман зазначив, що Якутія за площею перевершує Китай і для України її незалежність стане плюсом. 

"Коли мене питали, як розвалиться Росія... Я і раніше в цей щасливий для нас сценарій вірив, що на місці Російської Федерації будуть різні країни – і хороші, і погані. Але зараз цей сценарій починає реалізовуватися", – пояснив Шейтельман.

Нагадаємо, Дагестан охопили нові протести: поліцію б'ють, чиновників публічно"розтирають" (відео).

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