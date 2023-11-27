Політтехнолог спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Ізраїлі

Експерт каже, що ця історія ненадовго.

Начальник генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Халеві заявив, що ЦАХАЛ продовжить військову операцію в секторі Гази після закінчення нинішньої паузи. Там запевняють, що бойові дії продовжуватимуться "з усією рішучістю".

Про те, скільки ще триватиме конфлікт на Близькому Сході спрогнозував російський політолог Аббас Галлямов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Скільки ще триватиме війна в Ізраїлі

За словами Галлямова, війна в Ізраїлі - ненадовго. Це, зокрема, залежить від майбутніх виборів в Сполучених Штатах.

"Вибори через рік, тому час ще є. Ми бачимо зниження рейтингу Байдена", - каже експерт.

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Він зазначає, що Байден допомагаючи Ізраїлю частково жертвує своїм рейтингом.

"Але ця історія ненадовго. Можливо ще місяць-два, і після цього ця тема зникне з повістки", - прогнозує Аббас Галлямов.

Нагадаємо, Хамас, у неділю, 26 листопада, звільнив третю групу заручників. Червоному Хресту передали 14 ізраїльтян та трьох іноземців.

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