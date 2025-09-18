Політв’язень Статкевич відмовився від еміграції — Лукашенко відповів, чому його знову "забрали"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко / © Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що опозиційного діяча та політв’язня Миколу Статкевича повернули до в’язниці після того, як він відмовився залишити країну та виїхати до Литви.

Про це він заявив під час зустрічі з «ідеологічним активом» та представниками експертного середовища з нагоди Дня народної єдності. Відео промови поширив провладний Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко пояснив, що погодився відпустити Статкевича, бо вважав, що його життя нібито під загрозою.

«Він скоро помре, не дай Боже, у в’язниці. Навіщо це потрібно? Але він хоче бути лідером», — сказав Лукашенко.

За його словами, опозиціонера попередили: у разі повернення на батьківщину він знову потрапить за ґрати. Статкевич прийняв цей ризик, після чого його «забрали назад».

«Не кинеш же людину. Це наш громадянин. Але він хоче бути лідером зі спалення автомобілів і будинків міліції — нехай тоді перебуває у в’язниці», — додав Лукашенко.

Водночас білоруський лідер заявив, що влада «поступово й обережно» звільнятиме інших політв’язнів. Проте першими, за його словами, вийдуть на волю ті, кого визнає спеціальна комісія, що розглядає прохання засуджених.

Лукашенко також зазначив, що більшість учасників протестів 2020 року нібито «усвідомили помилки».

«Навіщо їх тримати по 10-12 років, якщо вони вже зрозуміли?» — заявив він.

Що відомо про політв’язня Миколу Статкевича

69-річний білоруський політик Микола Статкевич є опозиційним владі в РБ від 1990-х років.

Він був кандидатом у президенти під час виборів 2010 року, а потім був засуджений до шести років колонії у справі про організацію протестів.

Тоді Статкевич не писав прохання про помилування. Проте самопроголошений очільрик Білорусі Лукашенко достроково звільнив його з тюрми 2015 року.

Навесні 2020 року, незадовго до президентських виборів у Білорусі, Статкевича знову затримали у Мінську. Згодом його засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням в організації масових заворушень.

11 вересня 2025 року стало відомо, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко погодився звільнити 52 політв’язнів.

Проте Статкевич не перетнув кордон із сусідньою Литвою.