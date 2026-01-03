“Політичний ляпас Путіну”: експерт пояснив, чим для Росії обернеться повалення Мадуро

повалення режиму Мадуро є особистим ударом по Путіну / © ТСН.ua

У суботу, 3 січня, світ сколихнула новина про успішну військову операцію США у Венесуелі. Президент Дональд Трамп заявив про захоплення та вивезення з країни диктатора Ніколаса Мадуро. Ці події можуть кардинально змінити розклад сил на нафтовому ринку та вдарити по економіці Росії.

Про це розповів капітан 1 рангу запасу ВМС, військовий експерт Андрій Риженко в ефірі телеканалу КИЇВ24.

Політичний ляпас Кремлю

За словами експерта, повалення дружнього до Москви венесуельського режиму є потужним сигналом.

«Повалення американцями режиму Мадуро є політичним ляпасом для Путіна», — зазначив Риженко.

Росія роками підтримувала диктатуру у Венесуелі, вкладала туди ресурси та політичний капітал. Тепер цей форпост втрачено в результаті блискавичної операції, яку, ймовірно, здійснив елітний спецпідрозділ США «Дельта».

Нафта як зброя проти РФ

Однак головна загроза для Росії криється в економіці. Венесуела володіє найбільшими розвіданими запасами нафти у світі. Зміна режиму та потенційне зняття санкцій можуть відкрити шлюзи для венесуельської нафти на світовий ринок.

Риженко наголошує, що сьогоднішні події можуть призвести до подальшого падіння цін на нафту. Це, своєю чергою, прямо вплине на здатність РФ вести війну проти України, адже нафтодолари залишаються головним джерелом фінансування російської армії.

Нагадаємо, Мадуро та його дружині висунули звинувачення у США. Генпрокурорка США назвала затриманого президента Венесуели та його дружину ймовірними міжнародними наркоторговцями.

Водночас венесуельський уряд не має інформації про місцеперебування президента Ніколаса Мадуро. Тому у Венесуелі вимагають від США негайних доказів, що Мадуро та його дружина живі і перебувають у безпеці.