Політики однієї з країн-союзниць виступають за відправлення військ до України: деталі

Солдати Бундесверу. / © topwar.ru

Деякі німецькі політики вважають, що не слід виключати участь військ Бундесверу в потенційній миротворчій місії в Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, хоч канцлер ФРН Фрідріх Мерц нещодавно ухилився від відповіді на це питання, але парламентська фракція соціал-демократів залишає цю можливість відкритою. Деякі політики зараз обговорюють можливість участі Бундесверу в підкріпленні потенційної мирної угоди в Україні.

Очільниця комітету з питань оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, вважає, що Берлін має обов’язок чітко заявити про свою готовність до можливих миротворчих зусиль в Україні.

«Німеччина, звичайно, має брати участь у будь-яких можливих миротворчих операціях; це має бути зрозуміло всім», — сказала вона.

Водночас експерт з питань оборонної політики керівного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер вважає такий сценарій можливим лише на пізнішому етапі.

«Питання про наземні війська постане лише після припинення вогню. Німеччина, як самопроголошена провідна держава, принаймні не повинна виключати нічого у своїх публічних заявах», — висловився політик.

З його слів, ФРН повинна організувати так звану коаліцію охочих на юридично обґрунтованій основі з «відповідною, тобто широкою, участю Німеччини». Війська з держав «коаліції охочих», каже він, також повинні бути відкриті для внесків від третіх сторін, які підтримують позицію НАТО та ЄС.

Передумовами цієї дискусії стала майбутня зустрітися в Парижі з главами держав і урядів країн, що підтримують Україну, щоб обговорити можливу мирну угоду з РФ. Ключовим елементом угоди є військові гарантії від Заходу, покликані стримати Росію від чергового нападу на Україну.

«Зустріч має дати чіткий сигнал, що європейці серйозно ставляться до своїх обов’язків. Це також чіткий сигнал, який зараз потрібен уряду США», — сказала Штрак-Циммерманн.

З її слів, «генерали держав-учасниць мають уточнити, які сили Бундесвер повинен надати». Можливі багато варіантів, «включаючи сухопутні війська і протиповітряну оборону; і, можливо, військово-морські сили, за умови, що Туреччина надасть доступ до Чорного моря».

«Можливі багато форм участі Німеччини в забезпеченні миру», — сказала Штрак-Циммерманн.

Нагадаємо, видання WELT з посиланням на дипломатичні джерела у Брюсселі пише, що Європа готова відправити війська до України. Загальна кількість може сягати 15 тис. осіб. Франція та Велика Британія готові брати участь у спостереженні за припиненням вогню навіть без мандату ООН чи ЄС — достатньо запрошення від України.