ТСН у соціальних мережах

Полювання на лідерів Ірану: США дають до 10 млн доларів за інформацію

Сполучені Штати Америки готові виплатити винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за цінну інформацію про ключових лідерів іранського режиму, зокрема нового верховного лідера Моджтабу Хаменеї.

Ірина Ігнатова
Моджтаба Хаменеї

Моджтаба Хаменеї / © Clash Report в мережі Х

Сполучені Штати готові заплатити винагороду в сумі до 10 мільйонів доларів за інформацію про ключових посадовців іранського режиму, які керують терористичною діяльністю у світі. Серед розшукуваних осіб новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті американської урядової програми Rewards for Justice.

Боротьба з тероризмом КВІР

В американському уряді наголошують, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) відіграє центральну роль у використанні Іраном тероризму як ключового інструменту державної політики. Ця організація не лише здійснює напади по всьому світу, але й створює, фінансує та спрямовує інші терористичні угруповання.

З 2019 року Держдепартамент США визнав КВІР іноземною терористичною організацією. Усі активи Корпусу під юрисдикцією США заблоковані, а будь-яка матеріальна підтримка цієї структури вважається злочином.

Список розшукуваних лідерів режиму

Згідно з опублікованими даними, американський уряд розшукує інформацію про наступних ключових лідерів режиму:

  1. Моджтаба Хаменеї — новий верховний лідер Ірану, наступник та син ліквідованого аятоли Алі Хаменеї.

  2. Алі Асгар Хеджазі — заступник керівника апарату Офісу верховного лідера.

  3. Секретар Ради оборони (ім’я не вказано).

  4. Радник верховного лідера (ім’я не вказано).

  5. Генерал-майор Ях’я Рахім Сафаві — військовий радник Офісу верховного лідера.

  6. Керівник військового офісу SLO (ім’я не вказано).

  7. Алі Ларіджані — радник Офісу верховного лідера та секретар Вищої ради національної безпеки.

  8. Бригадний генерал Ескандар Момені — міністр внутрішніх справ.

  9. Есмаїл Хатіб — міністр розвідки та безпеки.

  10. Командувач КВІР (ім’я не вказано).

Нагадаємо, джерела Пентагону повідомляють, що Моджтаба Хаменеї поранений і перебуває в комі після авіаудару. Водночас влада в Ірані опинилася в стані повного безладу.

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

