Полювання на лідерів Ірану: США дають до 10 млн доларів за інформацію
Сполучені Штати готові заплатити винагороду в сумі до 10 мільйонів доларів за інформацію про ключових посадовців іранського режиму, які керують терористичною діяльністю у світі. Серед розшукуваних осіб новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.
Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті американської урядової програми Rewards for Justice.
Боротьба з тероризмом КВІР
В американському уряді наголошують, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) відіграє центральну роль у використанні Іраном тероризму як ключового інструменту державної політики. Ця організація не лише здійснює напади по всьому світу, але й створює, фінансує та спрямовує інші терористичні угруповання.
З 2019 року Держдепартамент США визнав КВІР іноземною терористичною організацією. Усі активи Корпусу під юрисдикцією США заблоковані, а будь-яка матеріальна підтримка цієї структури вважається злочином.
Список розшукуваних лідерів режиму
Згідно з опублікованими даними, американський уряд розшукує інформацію про наступних ключових лідерів режиму:
Моджтаба Хаменеї — новий верховний лідер Ірану, наступник та син ліквідованого аятоли Алі Хаменеї.
Алі Асгар Хеджазі — заступник керівника апарату Офісу верховного лідера.
Секретар Ради оборони (ім’я не вказано).
Радник верховного лідера (ім’я не вказано).
Генерал-майор Ях’я Рахім Сафаві — військовий радник Офісу верховного лідера.
Керівник військового офісу SLO (ім’я не вказано).
Алі Ларіджані — радник Офісу верховного лідера та секретар Вищої ради національної безпеки.
Бригадний генерал Ескандар Момені — міністр внутрішніх справ.
Есмаїл Хатіб — міністр розвідки та безпеки.
Командувач КВІР (ім’я не вказано).
Нагадаємо, джерела Пентагону повідомляють, що Моджтаба Хаменеї поранений і перебуває в комі після авіаудару. Водночас влада в Ірані опинилася в стані повного безладу.