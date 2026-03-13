Полювання на лідерів Ірану: США дають до 10 млн доларів за інформацію

Моджтаба Хаменеї / © Clash Report в мережі Х

Сполучені Штати готові заплатити винагороду в сумі до 10 мільйонів доларів за інформацію про ключових посадовців іранського режиму, які керують терористичною діяльністю у світі. Серед розшукуваних осіб новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті американської урядової програми Rewards for Justice.

Боротьба з тероризмом КВІР

В американському уряді наголошують, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) відіграє центральну роль у використанні Іраном тероризму як ключового інструменту державної політики. Ця організація не лише здійснює напади по всьому світу, але й створює, фінансує та спрямовує інші терористичні угруповання.

З 2019 року Держдепартамент США визнав КВІР іноземною терористичною організацією. Усі активи Корпусу під юрисдикцією США заблоковані, а будь-яка матеріальна підтримка цієї структури вважається злочином.

Список розшукуваних лідерів режиму

Згідно з опублікованими даними, американський уряд розшукує інформацію про наступних ключових лідерів режиму:

Моджтаба Хаменеї — новий верховний лідер Ірану, наступник та син ліквідованого аятоли Алі Хаменеї. Алі Асгар Хеджазі — заступник керівника апарату Офісу верховного лідера. Секретар Ради оборони (ім’я не вказано). Радник верховного лідера (ім’я не вказано). Генерал-майор Ях’я Рахім Сафаві — військовий радник Офісу верховного лідера. Керівник військового офісу SLO (ім’я не вказано). Алі Ларіджані — радник Офісу верховного лідера та секретар Вищої ради національної безпеки. Бригадний генерал Ескандар Момені — міністр внутрішніх справ. Есмаїл Хатіб — міністр розвідки та безпеки. Командувач КВІР (ім’я не вказано).

Нагадаємо, джерела Пентагону повідомляють, що Моджтаба Хаменеї поранений і перебуває в комі після авіаудару. Водночас влада в Ірані опинилася в стані повного безладу.