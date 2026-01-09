"Полювання" на нафту: США захопили п’ятий танкер, що входив до тіньового флоту РФ

Нафтовий танкер / Ілюстративне фото / © із соцмереж

Вашингтон посилює тиск на Каракас, реалізуючи план повної ізоляції нафтових доходів Венесуели. Американські військові перехопили чергове судно, яке намагалося прорвати «карантинну зону» в Карибському басейні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

П’ятий трофей у морі

За даними американських чиновників, рано-вранці у п’ятницю, 9 січня, підрозділи Берегової охорони США висадилися на борт нафтового танкера Olina. Це вже п’яте судно, яке потрапило під контроль американців у межах кампанії з відстеження та блокування венесуельського експорту.

Метою операції є повне перекриття фінансових потоків, які можуть підтримувати залишки режиму або корупційні схеми після затримання Ніколаса Мадуро.

Російський слід і «тіньовий флот»

Затримане судно має багату історію ухилення від санкцій. Як зазначає WSJ, раніше танкер мав назву Minerva M і перебував під санкціями США за свою роль у транспортуванні російської нафти.

Цей крок може додатково загострити напруженість між Вашингтоном і Москвою, особливо після нещодавнього інциденту із захопленням іншого судна, яке супроводжував російський військовий корабель.

Як уточнили джерела Reuters, перехоплення відбулося поблизу острова Тринідад.

Танкер намагався замаскуватися, використовуючи фальшивий прапор Східного Тимору.

«Трекер AIS (місцезнаходження) судна востаннє був активний 52 дні тому у виключній економічній зоні Венесуели», — повідомили у британській компанії з управління морськими ризиками Vanguard.

Невдалий рейс

За даними інсайдерів галузі, Olina вийшла з Венесуели минулого тижня, повністю завантажена нафтою, у складі невеликої флотилії. Це сталося вже після арешту Мадуро 3 січня. Однак через встановлену США блокаду судно не змогло доставити вантаж і було змушене повернутися в регіон, де його і перехопили.

Нагадаємо, раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що США планують конфіскувати та продати до 50 млн барелів венесуельської нафти, а кошти спрямувати на стабілізацію країни. Щоб подолати наслідки кризи, адміністрація США застосовує «триетапний процес», який передбачає стабілізацію, відновлення та примирення.