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"Полювання на відьом": МЗС України відреагувало на затримання українця в Угорщині
Речник МЗС заявив, що угорська влада влаштовує показове «полювання на відьом» через брак реальних доказів.
В Міністерстві закордонних справ України після того, як стало відомо про затримання у Будапешті українського ексдипломата порадили владі Угорщини припинити «антиукраїнську істерію».
Відповідний допис опублікував речник МЗС України Георгій Тихий у соціальній мережі X.
«Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії», — написав Тихий.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті. Агенти збирали інформацію про оборону регіону та настрої населення щодо можливого вторгнення угорської армії.