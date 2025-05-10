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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Полювання на відьом": МЗС України відреагувало на затримання українця в Угорщині

Речник МЗС заявив, що угорська влада влаштовує показове «полювання на відьом» через брак реальних доказів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Георгій Тихий

Речник МЗС України Георгій Тихий / © Укрінформ

В Міністерстві закордонних справ України після того, як стало відомо про затримання у Будапешті українського ексдипломата порадили владі Угорщини припинити «антиукраїнську істерію».

Відповідний допис опублікував речник МЗС України Георгій Тихий у соціальній мережі X.

«Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії», — написав Тихий.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті. Агенти збирали інформацію про оборону регіону та настрої населення щодо можливого вторгнення угорської армії.

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