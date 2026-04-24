Полював на антилопу, а зустрів розлючене стадо слонів: у Габоні загинув мільйонер зі США

Ерні Досіо / © dailystar.co.uk

Реклама

У центральноафриканській державі Габон загинув 75-річний Ерні Досіо, мільйонер і досвідчений мисливець на велику дичину з Каліфорнії. Трагедія сталася під час полювання в густих лісах району Лопе, коли на чоловіка та його супровідника напала група з п’яти розлючених слоних, що захищали теля.

Про це пише Daily Star.

Сафарі-компанія Collect Africa підтвердила, що трагедія сталася 17 квітня. Досіо полював на дрібну дичину, коли в густих хащах несподівано натрапив на стадо слонів. Професійний гід, що був поруч, отримав тяжкі травми, а американець загинув на місці.

Реклама

Деталі трагічного інциденту в районі Лопе

Досіо полював на рідкісну антилопу — жовтоспинного дукера. За законами Габону він не міг використовувати власну рушницю, тому взяв у компанії дробовик для стрільби по дрібних тваринах. Коли слони раптово вискочили з чагарників, вони першим збили з ніг провідника, а його потужна гвинтівка загубилася в густій траві.

Мисливець на пенсії з Кейптауна, який знав Ерні Досіо, розповів, що загиблий займався полюванням усе життя і мав величезну колекцію трофеїв з Африки та США. Він підкреслив, що попри неоднозначне ставлення суспільства до полювання на велику дичину, діяльність Досіо була законною, офіційно ліцензованою та частиною природоохоронних заходів.

За словами знайомого, того разу американець планував полювати на карликових буйволів та антилоп, а власну рушницю не взяв через суворі вимоги місцевого законодавства. За словами очевидців, напад був блискавичним.

«Першим напали на професійного мисливця, він отримав серйозні поранення, втративши гвинтівку, яку вибило з рук, і вона загубилася в підліску, залишивши Ерні свою рушницю. Я б не хотів вдаватися в подробиці, але можна з упевненістю припустити, що це було швидко», — додав знайомий загиблого.

Реклама

Громадська та благодійна діяльність Ерні Досіо

Ерні Досіо був знаною постаттю в Каліфорнії. Він володів компанією Pacific AgriLands Inc та виноградниками площею 12 000 акрів. Окрім захоплення полюванням, він займав високі посади в благодійній організації Elks та був активним членом мисливських клубів Сакраменто.

Секретар благодійної організації Elks Томмі Вітмен висловив співчуття родині Ерні Досіо, назвавши його важливою постаттю для громади, де той посідав високу посаду протягом 30 років.

Вітмен зазначив, що Досіо був щедрим меценатом, який анонімно допомагав ветеранам, дітям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам. Крім того, він згадав про пристрасть загиблого до полювання в Америці та Африці, результатом якого стала велика приватна колекція трофеїв.

Репатріація тіла та офіційна реакція

Посольство США в Габоні зараз організовує відправку тіла Досіо додому в Каліфорнію. Дипломати попередили, що підготовка офіційних заяв для преси займе кілька днів. У компанії загиблого Pacific AgriLand inc відмовилися від коментарів, назвавши подію «величезною трагедією».

Реклама

Габон вважається одним із останніх місць у світі з високою концентрацією лісових слонів — тут мешкає близько 60% світової популяції цих тварин. Територія країни на 88% вкрита густими тропічними лісами, що робить випадкові зустрічі з великими ссавцями небезпечними та непередбачуваними.

Нагадаємо, на пляжах Австралії виявили сотні тисяч мертвих буревісників. Учені попереджають: це може бути раннім сигналом катастрофічних змін в океані.