Українки від початку війни народили у Польщі майже 3 тис дітей: які проблеми виникають у породіль в сусідній країні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Польща одна з тих країн, яка прийняла у себе найбільше українців, які були змушені виїхати через терористичні дії РФ.

За майже п’ять місяців війни у Польщі в біженок з України народилося 2 884 дитини.

Про це повідомили журналісти польського видання Niezalezna.PL.

Жінки, які народжували у Польщі, розповідають, що у сусідній країні інакше ставляться до вагітності. Якщо вона протікає без ускладнень, то до лікаря навідуються нечасто. За словами мешканки Дніпра Ірини, яка народжувала у Вроцлаві, в місті є кілька державних пологових будинків, і породілля сама обирає, куди саме вона поїде.

Також читайте У Львові народилася дівчинка вагою понад 5 кілограмів: фото

Утім, може статися так, що в обраному пологовому на той момент не буде місць. Тому потрібно мати запасний варіант. Також українки мають бути готовими до труднощів мовного бар'єру.

Крім того, вагітним треба добиратися до клініки самостійно. Водночас за пологи у Польщі платити не потрібно, а у лікарнях породіллі від першого дня дозволяють їсти бобові та багато іншого.

Під час виписки з пологового у Польщі породілі дають два документи: для мами і окремо для дитини, що вони здорові, і виписують їх із лікарні. Свідоцтво про народження потрібно виготовляти окремо.

Нагадаємо, українцям спростили процедуру отримання Карти поляка.

Читайте також: