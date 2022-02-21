Польові розгортання техніки та військ: супутник зафіксував підвищену активність РФ поблизу українських кордонів

Частини, що знаходилися в гарнізонах, займають польові позиції.

Нові супутникові знімки, які було отримано американською приватною компанією Maxar у неділю, 20 лютого, свідчать про підвищену активність російських підрозділів поблизу північно-східного кордону України.

Про це повідомляє СNN, наводячи дані від приватної компанії Maxar.

Так, за даними Maxar, було помічено численні нові польові розгортання бронетанкової техніки та військ на північний захід від Бєлгорода та поблизу населених пунктів Солоти та Валуйки, які розташовані у межах 35 кілометрів від кордону РФ з Україною.

Фото: Maxar Technologies

"Ця нова діяльність є зміною у схемі раніше поміченого розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжної техніки)... Сьогодні (20 лютого- ред.) більша частина бойових частин та допоміжної техніки з н.п.Солоті пішла і в цьому районі видно сліди машин і кілька колон бронетехніки", - зазначають у Maxar.

На знімках видно, що табори чи плацдарми, де минулої неділі, 13 лютого, знаходилися значні сили, тепер "відносно порожні".

"Деяку техніку також було розгорнуто на схід від Валуйок, Росія, в полі приблизно за 15 км на північ від кордону з Україною", — зазначили експерти компанії.

Крім того, на північний захід від Бєлгорода також спостерігається низка нових польових розгортань (вони перебувають приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною), водночас більша частина техніки та військ розташована в лісових масивах або поруч з ними.