Половина країн НАТО ратифікували вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу: які країни ще не визначились

Вже половина країн-членів НАТО ратифікувала протоколи про приєднання Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде подякувала країнам Альянсу за швидку ратифікацію.

Про це вона написала у Твіттері.

"На сьогодні половина союзників по НАТО ратифікувала протоколи про вступ Швеції і Фінляндії. Дякую всім 15 за ратифікацію", - підкреслила вона.

Наразі протоколи про вступ скандинавських країн ратифікували: Канада, Данія, Ісландія, Норвегія, Великобританія, Естонія, Албанія, Польща, Німеччина, Угорщина, Нідерланди, Болгарія, Латвія, Словенія та Хорватія.

Водночас ще мають ратифікувати вступ двох країн США, Туреччина, Франція, Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Люксембург, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Словаччина, Чорногорія, Чехія та Литва.

Нагадаємо, у вівторок, 5 липня, Канада стала першою країною, яка ратифікувала протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

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