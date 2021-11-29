Польща через COVID-штам "Омікрон" посилює правила в'їзду: чи пускатимуть українців

Для тих, хто приїздить з-за меж "Шенгену", але вакцинований визнаними ЄС препаратами, карантин не запроваджується.

У Польщі через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" посилюють карантин і забороняють польоти до 7 африканських країн.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Так, карантин до 14 днів подовжено як для тих, хто повертатиметься з "семи країн особливого ризику", так і для тих, хто приїздить до Польщі з держав, які не входять до Шенгенської зони. Останній випадок передбачає зняття обмежень через вісім днів, якщо здати ПЛР-тест і отримати негативний результат.

"У зв'язку з появою нової мутації та її потенційним впливом на розвиток пандемії ми підготували екстрений пакет обмежень. Ми запроваджуємо заборону польотів до семи країн Африки. У списку: Ботсвана, Есватіні, Лесото, Мозамбік, Намібія, ПАР, Зімбабве. Особи, які повертатимуться з цих країн, будуть зобов'язані відбути 14-денний карантин без можливості вийти з нього раніше. Особи, які прибувають до Польщі з країн, що не входять до Шенгенської зони, прямуватимуть на 14-денний карантин", - сказав він.

Крім того, повністю вакциновані люди препаратами, визнаними в ЄС, які прибувають з-за меж "Шенгену", не підлягають карантину.

У Польщі наразі не виявлено штаму коронавірусу "Омікрон". Раніше у сусідній країні карантин тривав 10 днів із можливістю вийти з нього після отримання негативного результату тесту через сім днів після прибуття до країни.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, Україна посилює заходи захисту від коронавірусу штамом "Омікрон".

Тим часом, Австралія відтермінувала відкриття своїх кордонів для деяких іноземних громадян на тлі поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон".

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