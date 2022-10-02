Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю: скільки це коштувало (фото)

Представник польських спецслужб заявив, що відтепер кордон цієї країни захищений найкраще у Європі.

У суботу, 1 жовтня, заступник міністра-координатора спеціальних служб і урядовий уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин повідомив про завершення будівництва захисного бар’єру на кордоні із Білоруссю.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Нелегальний в'їзд на територію Польщі тепер неможливий. Польський кордон зараз найкраще захищений у Європі", - наголосив він.

Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 1, 2022

У наступному твіті Станіслав Жарин додав, що зараз триває встановлення периметрії і це буде наступним етапом інвестицій у сучасну безпеку для посилення охорони кордону.

"Фізичний бар'єр і патрулі прикордонної служби вже запобігають незаконному перетину кордону з Білорусі до Польщі", - додав Жарин.

Як повідомляє польський телеканал tvn24, польсько-білоруський кордон протяжністю 186 км захищений фізичним бар’єром, тобто п’ятиметровим парканом із сталевих прольотів із колючим дротом. Наразі триває будівництво електронного загородження - встановлюються опори для камер, монтуються силові кабелі та електромережі.

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Загальна вартість цього будівництва становила близько 1,6 млрд злотих (близько 330 мільйонів євро). Спорудження захисного бар’єру стало відповіддю на міграційний тиск, який посилився восени 2021 року. Тоді виріс потік мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС через Білорусь.

Представники Євросоюзу звинуватили самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у "контрабанді" мігрантів у відповідь на санкції Брюсселя за жорстоке придушення протестів після президентських виборів 2020 року.

Нагадаємо, Лукашенко тоді заявляв, що мігрантську кризу спровокувала влада Польщі, яка таким чином за рахунок тиску на Білорусь "намагається вирішити свої проблеми зовнішні та внутрішні".

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