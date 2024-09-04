Польща допоможе відновити Львів після ракетного удару РФ — Дональд Туск

У Польщі готові долучитися до відбудови архітектурних історичних пам'яток, які було пошкоджено внаслідок ракетного удару росіян по місту Львів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у дописі на своїй сторінці у соціальній мережі X.

"Львів потребує допомоги! Метою російської атаки став центр міста. Багато історичних багатоквартирних будинків було пошкоджено. Польща готова допомогти їх відновити", – пообіцяв польський прем'єр.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Львову були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема в одній із пам’яток архітектури вибито понад 70 вікон і зруйновано стелю.

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