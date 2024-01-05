Польща дозволила в'їзд активістці з України після 5 років заборони: її видворили через допис чоловіка

Активістка вважає, що її могли переслідувати через ставлення до уряду ПІС.

Українській активістці Людмилі Козловській, голові Фундації "Відкритий Діалог" і дружині польського активіста Бартоша Крамека, знову дозволили в'їзд до Польщі. Заборона тривала понад п'ять років.

Про це пише польське видання Onet.

Варшавський воєводський адміністративний суд 13 грудня минулого року виніс рішення, яким зобов'язав голову Управління у справах іноземців (UDSC) негайно вилучити Людмилу Козловську зі списку небажаних осіб на території Польщі та інших країн Шенгенської зони. Вердикт не є остаточним.

Людмила Козловська, голова Фундації "Відкритий Діалог", потрапила до списку небажаних осіб у Польщі у 2018 році.

"У 2018 році, після багатьох років, я була вислана з Польщі на особисте прохання Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка, які контролювали польські служби", - прокоментувала Козловська в інтерв'ю Onet.

Вона пов'язує свою появу в списку із закликом "Нехай держава встоїть: закриємо уряд!", опублікованим роком раніше в соціальних мережах її чоловіком, також активістом, Бартошем Крамеком.

За версією влади, заклик мав, серед іншого, містити заклик до кровопролиття, хоча в ньому не було жодного слова про це. Воно стосувалося реформи судової системи і посилалося на досвід українського Майдану, а також на те, "як зупинити наступ партії "Право і справедливість" на верховенство права в Польщі".

У той час у Фундації "Відкритий Діалог" за розпорядженням колишнього міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського було розпочато перевірку. Перевіркою займалося Митно-фіскальне управління в Лодзі, де брат міністра Томаш Ващиковський очолював один з відділів.

"Чиновники прямо визнали, що фінансування Фундації було повністю використано для виконання її статутних завдань у сфері прав людини", - йдеться у повідомленні.

Окрім перевірок Фундації в останні роки, серед іншого, відбулося також затримання Бартоша Крамека Агентством внутрішньої безпеки.

Тепер, коли суд вирішив вилучити її зі списку небажаних осіб, Людмила Козловська сподівається, що зміни прийдуть з новим урядом.

Раніше ТСН.ua писав, як українська активістка поставила під жорсткий удар владу Польщі.

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