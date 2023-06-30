Польща готова розмістити американську ядерну зброю — прем’єр-міністр Моравецький

Польський прем'єр оголосив про бажання його країни долучитися до програми НАТО Nuclear Sharing, яка є частиною ядерного стримування.

У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, Польща зацікавлена в участі у програмі НАТО Nuclear Sharing, яка є частиною ядерного стримування.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у п'ятницю, 30 червня, після саміту ЄС, передає Polsat News.

“Остаточне рішення залежатиме від наших партнерів із США та НАТО. Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні”, - сказав він.

Польський прем’єр додав, що його країна не бажає “сидіти склавши руки, поки Путін посилює всілякі загрози".

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною ядерного стримування. Вона передбачає надання ядерних боєголовок державам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.

Від листопада 2009 року в рамках Nuclear Sharing американська ядерна зброя знаходиться в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія сама буде керувати ядерною зброєю, яка буде розташована на території Білорусі, тому не порушує домовленостей щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Тим часом американський президент Джо Байден вважає, що російський диктатор Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю.

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