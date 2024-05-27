Польща готує обмеження для російських дипломатів на території країни – подробиці від Сікорського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава запровадить обмеження на пересування працівників російського посольства на території країни.

Про це він сказав 27 травня після зустрічі голів МЗС країн ЄС в Брюсселі, пише Onet.

Сікорський заявив, що Польща запровадить "обмеження на пересування російських дипломатів у нашій країні". Вони стосуватимуться і посольства і консульського персоналу Росії в Польщі.

"Російським дипломатам дозволять пересуватися лише в межах Мазовії (території на сході Польщі - ред.), а консулам – лише в тих воєводствах, де вони перебувають на посаді. Виключення зроблять для голови посольства", - розповів очільник МЗС.

"Інші країни вже мають такі правила, і ми сподіваємося, що інші наслідуватимуть наш приклад", – наголосив Сікорський.

Міністр також наголосив, що Варшава має докази причетності Москви до санкціонування диверсій.

"Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал".

Нагадаємо, Медведєв пообіцяв Варшаві "порцію радіоактивного попелу" під час світової війни.

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