Польща готується до щеплення дітей від коронавірусу: замовила понад мільйон доз COVID-вакцини 

Чимало батьків хочуть вакцинувати дітей віком від п’яти років.

Польща за десять днів отримає 1,1 млн доз вакцини проти коронавірусу для дітей віком 5-11 років, а кампанія з щеплення має розпочатися 16 грудня.

Про це заявив речник МОЗ Польщі Войцех Андрусевич, - пише Укрінформ.

Партія обсягом 1,1 млн доз вакцини прибуде до Польщі 13 грудня.

Чимало батьків хочуть вакцинувати дітей віком від п’яти років.

У Польщі нині - на четвертій хвилі пандемії - спостерігається пік інфікування COVID-19. Утім, в останні дні є динаміка зменшення кількості заражень.

Також уряд розглядає варіант обов’язкового щеплення проти коронавірусу медичного персоналу. Серед лікарів відсоток вакцинованих дуже високий, натомість поміж медсестер та інших груп медиків часто не перевищує 80%.

Загалом повністю вакциновано приблизно 60% населення Польщі.

За даними МОЗ країни, серед померлих від COVID-19 лише 6,7% були вакциновані двома дозами. У міністерстві стверджують, що всі летальні випадки напряму не пов'язані зі щепленням.

Нагадаємо, що в деяких європейських країнах уже розпочали вакцинацію дітей. До прикладу, в Ізраїлі від 23 листопада стартуртувала вакцинація від COVID-19 дітей 5-11 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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